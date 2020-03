Aggressione in strada, due persone ferite

Aggressione in strada, paura a Sedriano. Due le persone finite in ospedale.

La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto. Quello che è certo che due uomini sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. E’ quanto successo poco prima delle 11 di oggi, domenica 22 marzo 2020, in piazza del Seminatore a Sedriano. Si è trattato di un’aggressione ma, come detto, resta da chiarirne bene la dinamica.

Sul posto, in codice giallo, sono arrivate le ambulanze della Croce Verde di Novate e quella dell’Azzurra Caronno. I soccorritori hanno prestato le prime cure a due feriti, un 41enne e un 53enne. Gli stessi sono stati poi trasportati, in codice verde, all’ospedale di Magenta.

