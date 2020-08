Diversi episodi di cronaca nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, tra cui l’aggressione a un ragazzo di 33 anni in via Buon Gesù a Rho.

Aggressione in strada a Rho

Attorno alle 00.30, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia di Rho, un ragazzo di 33 anni è stato aggredito in via Buon Gesù ed è rimasto ferito. Sul posto è giunta un’ambulanza di Rho Soccorso che l’ha portato in ospedale in codice giallo.

A Marcallo un uomo ubriaco

Un uomo di 43 anni è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Cuggiono in via Battisti e portato in ospedale in preda ai fumi dell’alcol attorno alle 2. Le sue condizioni non sono gravi.

Abbiategrasso: 25enne in ospedale

Malore per un ragazzo di 25 anni in via Cavallotti attorno alle 5. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, dal momento che è stata allertata l’ambulanza in codice rosso, ma poi all’arrivo dei soccorritori della Croce Azzurra si è ripreso ed è stato trasferito in ospedale a Magenta in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri di Abbiategrasso.

