Aggressione: donna accoltellata al torace

Mancavano pochi minuti a mezzanotte e mezza quando i soccorsi sono giunti in via Antonio Sciesa ad Abbiategrasso e hanno trovato una donna di 66 anni accoltellata al toccare con almeno cinque sei ferite da taglio. La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara. La donna è stata portata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti

