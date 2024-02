Aggressione con pugni e bottiglie: chiuso per 15 giorni El-Warike Faust

Chiuso per 15 giorni il locale di Rho, El Warike Faust, dove negli scorsi mesi era avvenuta un'aggressione nei confronti di un uomo con pugni e bottiglie in testa.

Aggressione con pugni e bottiglie: chiuso il El Warike Faust

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del bar “El Warike-Faust”, sito a Rho, corso Garibaldi n. 107.

Ieri, gli agenti del commissariato Rho Pero hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a fine dicembre 2023 gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso il locale a seguito di un’aggressione ai danni di un uomo, che è stato trasportato in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Altre aggressioni avvenute in passato

Nell’occasione l’uomo, dopo aver litigato con un altro avventore, per futili motivi all’interno del bar, è stato colpito con diversi pugni sul volto e poi colpito con un oggetto tagliente procurandogli una ferita al capo. Il locale è stato già destinatario di due decreti di sospensione della licenza, il primo emesso durante la precedente gestione e il secondo durante l’attuale, per analoghe problematiche.