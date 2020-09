Aggressione al paninaro, caccia al colpevole coi varchi. In una delle scorse nottate Mirko Valentino, che gestisce un furgoncino di panini lungo la Sp11 è stato colpito con una sprangata da dietro da un avventore un po’ su di giri.

L’episodio

“Mi ha fatto cadere in avanti, senza sensi, sono finito in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze, ma ho perso giorni di lavoro”, racconta il paninaro, che in tanti anni non aveva mai vissuto un’esperienza simile.

Aggressione al paninaro, caccia al colpevole coi varchi

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, amareggiato per l’episodio, ha dato mandato alla Polizia Locale cercare la’uto del colpevole coi varchi, stigmatizzando l’episodio. Il primo cittadino si è poi recato personalmente al furgoncino per sincerarsi della condizioni di Valentino.

