Aggressione a Rho SIRENE DI NOTTE

Notte tranquilla per i soccorritori. Nella serata di venerdì 6 marzo, è scattato l’allarme al 118 per un’aggressione in piazza della Libertà a Rho. Sul posto Carabinieri e un’ambulanza di Rho soccorso, per un codice verde ai danni di un 32enne, portato al nosocomio cittadino.

Investimento di un ciclista

A Parabiago, sempre nella serata di venerdì, paura per un ciclista 50enne investito sulla Sp109. Sul posto Carabinieri di Legnano e ambulanza, per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Codice verde e trasporto al Civile.

