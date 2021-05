Aggressione a Rho Fiera, due in ospedale.

Evento violento

E’ stato necessario l’intervento di due ambulanze questa notte alla stazione di Rho Fiera.

Due uomini di 34 e 35 anni sono rimasti feriti in modo lieve a seguito di un’aggressione su cui contorni indaga la Polizia ferroviaria.

I fatti sono avvenuti dopo la mezzanotte. Sul posto sono state inviate in codice giallo due ambulanze, una di Rho Soccorso e una della Croce Rossa di Garbagnate. Dopo le medicazioni sul posto, i due trentenni sono stati trasportati in ospedale al San Carlo a Milano e a Garbagnate Milanese in codice verde.

Indagini in corso

Alla Polizia ferroviaria il compito di ricostruire quanto accaduto.