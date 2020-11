Aggressione a Gaggiano: 48enne in ospedale

Erano circa le 2.30 di oggi, sabato 21 novembre 2020, quando un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione a Gaggiano.

L’aggressione a Gaggiano

Nemmeno le restrizioni imposte dal Covid-19 frenano gli episodi violenti nel territorio, e su cui i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso ora stanno indagando per accertare la dinamica degli eventi. Dalle prime informazioni, l’aggressione è stata commessa in viale Lombardia a Gaggiano con un’arma bianca, intorno alle 2.30 di oggi.

Uomo soccorso e portato in ospedale

Ad avere la peggio P. G., un uomo di 48 anni, ferito con un’arma bianca da un aggressore per motivi ancora tutti da chiarire. Sul luogo dell’aggressione è giunta un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Il personale sanitario ha trasportato il 48enne in codice giallo all’ospedale di Rozzano, a causa di una ferita al torace sinistro. Mentre l’uomo ha ricevuto le cure presso il nosocomio, i Carabinieri hanno iniziato subito a ricostruire la dinamica dell’evento.

Aggiornamento delle 16.30: L’aggredito è una guradia giurata di turno; mentre ancora è in fase di accertamento il movente che ha portato alla violenza, in quanto al 48enne non è stato rubato nulla.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE