Aggredito vicino alla stazione, 20enne finisce in ospedale

Aggredito vicino alla stazione di Legnano. Sul posto Croce Rossa e Carabinieri che stanno indagando su quanto successo.

Aggredito vicino alla stazione ferroviaria

Mancavano pochi minuti alle 8 di questa mattina, domenica 27 settembre 2020, quando l’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei Carabinieri sono intervenuti in piazza Butti, vicino alla stazione ferroviaria di Legnano. A rimanere ferito, dopo una presunta lite, è stato un 22enne. I soccorritori si sono presi cura di lui, arrivati in codice giallo. Poi il traspoto al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde. Dal racconto del giovane l’aggressione sarebbe nata dopo un diverbio avvenuto con un altra persona. I militari della Compagnia di Legnano stanno proseguendo nelle indagini