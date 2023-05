Aggredito in strada, 48enne in ospedale

Aggredito in strada, paura a Marcallo con Casone.

Aggredito mentre era in strada

Aggredito mentre stava camminando per strada. E' quanto successo la mattina di oggi, domenica 21 maggio 2023, a Marcallo con Casone. L'uomo, 48 anni, si trovava in via San Carlo. Erano circa le 10.20 quando è stato colpito da un'altra persona. Al momento non si sa se tra i due fosse nata una discussione e per quale motivo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso e i Carabinieri. Il 48enne è stato poi trasportato in ospedale in codice verde.