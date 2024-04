Aggredito da tre giovani forse ubriaci

Aggredito da tre giovani forse ubriachi: paura a Canegrate.

Aggredito da tre giovani

Prima la lite, poi è stato aggredito da tre giovani. E' quanto successo la sera di ieri, giovedì 11 aprile 2024, intorno alle 21.50 in via Piave a Canegrate. Ad allertare il 112 erano stati alcuni passanti che avevano notato alcune persone che stavano litigando per strada. Da una parte un 35enne, dall'altra un gruppo di tre giovani. Il motivo del litigio? Futili mutivi. E il trio, forse ubriaco, ha aggredito l'uomo.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 35enne è stato portato alla Mater domini di Castellanza in codice verde.