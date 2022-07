Aggredito con una bottiglia di vetro, 19enne all'ospedale in codice rosso

Aggredito con una bottiglia di vetro per strada.

Aggredito in via 20 Settembre

E' successo ieri sera, domenica 17 luglio 2022, in via 20 Settembre a Legnano. La vittima dell'episodio di violenza è un 19enne di nazionalità pakistana, ferito gravemente dai cocci di vetro di una bottiglia. Sul posto, poco dopo le 23.15, sono arrivate un'ambulanza, intervenuta in codice rosso, e un'automedica. Dopo aver prestato le prime cure sul posto al giovane, i sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Il 19enne, interrogato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, ha raccontato di essere stato ferito per strada da alcuni sconosciuti probabilmente maghrebini. I militari, giunti sul posto con tempestività, non sono tuttavia riusciti a fermare gli aggressori. Le indagini sono in corso.