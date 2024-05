Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito a scopo rapina questa notte, 8 maggio 2024, in stazione a Vittuone: colpito con un paio di forbici, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Aggredito con le forbici in stazione per rapina: 20enne finisce in ospedale

A Vittuone un ragazzo di 20 anni è stato aggredito a scopo rapina intorno a mezzanotte e mezza nei pressi della stazione di Vittuone. Colpito con una forbice, gli è stato asportato il telefono: il giovane dopo le cure portate sul posto è stato accompagnato in giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.