Aggredito con calci, pugni e una bottiglia rotta

Aggredito con calci, pugni e una bottiglia di vetro rotta: è successo a Legnano.

Aggredito con botte e bottiglia

E' stato aggrredito con calci e pugni. Ma anche con una bottiglia di vetro. E' quanto accaaduto la sera di ieri, lunedì 14 ottobre 2024. Il fatto è accaduto in via De Gasperi, a Legnano. Erano circa le 19 quando - come appreso dalle prime indiscrezioni - un 21enne di origine tunisina è stato aggredito da unn gruppo di connazionali che lo hanno colpito diverse volte, anche con una bottiglia rotta.

I soccorsi

Il 21enne è rimasto ferito. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme a una volante della Polizia di Stato. Il giovane è stato portato, in codice giallo, all'ospedale di Legnano. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire le cause che hanno portato all'aggressione.