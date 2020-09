Aggredito in pieno centro, indaga la Polizia di Stato

Aggredito in pieno centro a Legnano, il ragazzo si è rivolto al commissariato cittadino. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto.

Aggredito in pieno centro

E’ arrivato al commissariato di via Gilardelli, ferito da quella che ha raccontato essere stata un’aggressione ai suoi danni avvenuta poco prima in pieno centro cittadino. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre 2020. Intorno alle 17.30 il giovane, 20 anni, è arrivato infatti nella sede della Polizia di Stato legnanese e ha raccontato quanto gli era accaduto. Il ragazzo presentava un forte dolore alla testa e una ferita sempre sul capo. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza, intanto sul posto era arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che l’ha poi trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Gli agenti proseguono nelle indagini per chiarire i contorni dell’accaduto: la vittima potrebbe essere stata aggredita dopo uno scippo o rapina o per altre al cause che i poliziotti sperano di chiarire al più presto.

