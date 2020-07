Aggrediti e feriti i proprietari della pizzeria di piazza Cavour

Violenza in piazza Cavour ad Abbiategrasso, aggrediti i proprietari della pizzeria kebab

Abbiategrasso, aggrediti i proprietari di una pizzeria

Ieri sera, 4 luglio, poco dopo le 21 in piazza Cavour ad Abbiategrasso, due fratelli di nazionalità turca, proprietari della pizzeria King Istambul, sono stati aggrediti all’interno del loro esercizio da tre individui, pare di origine marocchina, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. I ristoratori avrebbero negato loro la vendita di altri alcolici provocandone la violenta reazione. I due fratelli sono stati feriti agli arti inferiori con arma bianca. Sono stati trasportati all’ospedale di Magenta in codice giallo per le medicazioni del caso. Indagini in corso della Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso per rintracciare gli aggressori che dopo l’azione criminosa hanno fatto perdere le proprie tracce.

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE