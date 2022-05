Aggredite in strada con un martelletto da una ragazza di 29 anni

Due donne di 28 e 38 anni sono state aggredite per strada nel tardo pomeriggio di oggi a Garbagnate Milanese, in piazza Ambrogio Allievi. La persona che le ha aggredite, una ragazza di 29 anni che sembra abbia problemi legati alla droga, ha utilizzato uno di quei martelletti di emergenza che di solito si trovano sui mezzi pubblici. I carabinieri subito intervenuti hanno poi fermato la 29enne, che è stata subito portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale garbagnatese

Una delle vittime è stata ricoverata

La 38enne, colpita alla testa, è quella in condizioni più gravi: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. La 28enne, invece, è stata medicata in codice verde all'ospedale di Garbagnate. Sul posto, intorno alle 17:45, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Rho che indagano per ricostruire l'accaduto.