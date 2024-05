Aggredita nel giardino di casa a Terrazzano

Aggredita all'ora di pranzo, nel giardino di casa, da uno sconosciuto che le ha strappato la catenina dal collo ed è poi scappato insieme a un complice, su un auto sportiva.

Scossa e impaurita una pensionata di 74 anni

E’ scossa è impaurita una pensionata di 74 anni che a mezzogiorno di oggi, mercoledì, è stata spintonata e successivamente aggredita da un uomo che è entrato nel suo giardino. Erano da poco passate le 12 e la donna, residente nella frazione di Terrazzano stava rientrando dalla spesa.

Il malvivente le ha messo una mano al collo e le ha strappato la catenina

Una volta aperto il cancello di casa è entrata nel cortile e pochi secondi dopo è stata aggredita alle spalle da un uomo che le ha messo una mano al collo e con l’altra le ha strappato una catenina d’oro e un orecchino. L’uomo è poi uscito di corsa dal giardino della pensionata ed è salito a bordo di un’auto sportiva di colore scuro.

L'aggressore che indossava una mascherina sanitaria è scappato con un complice su un auto sportiva di colore scuro

L’aggressore, che per non farsi riconoscere indossava una mascherina sanitaria, e il suo complice hanno poi fatto perdere le tracce in pochi minuti. La donna ha immediatamente chiamato la figlia. «Questa città non è sicura non si può più stare tranquilli nemmeno in casa propria - ha commentato la figlia della 74nne di Terrazzano». Madre e figlia hanno poi raggiunto la caserma dei Carabinieri di via Pertini per denunciare i fatti successi all’ora di pranzo di mercoledì nella frazione di Terrazzano.