Trentenne aggredita da due uomini in centro

Attimi di paura nella serata di ieri, venerdì 1 luglio, a Magenta. Attorno alle 22.30 una donna di 35 anni è stata aggredita in pieno centro.

Aggredita da due uomini in pieno centro

Al momento la dinamica dei fatti non è ancora chiara e dunque sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Abbiategrasso che starebbero lavorando alacremente per cercare di capire e stabilire la natura dell'aggressione. Che potrebbe avere anche una finalità di natura sessuale.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, donna stava passeggiando lungo vicolo San Giacomo, a non troppa distanza dal cimitero, quando è stata aggredita da due uomini. L'allarme sarebbe stato lanciato nei minuti successivi con la chiamata al 112 che ha portato sul posto un'ambulanza in codice giallo e una volante dei Carabinieri.

La donna avrebbe riportato una ferita al volto ed è stata trasferita poi in codice verde al Policlinico di Milano per ulteriori accertamenti.

Una vicenda dunque molto delicata alla quale toccherà far luce ai Militari di Bià.