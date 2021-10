Aggredita dall'ex marito, finisce in ospedale

LEGNANO

E' avvenuto in un distributore di benzina lungo il Sempione; sul posto la Croce Rossa, automedica e la Polizia di Stato

Aggredita dall'ex marito a Legnano, la donna è stata poi portata in ospedale.

Erano da poco passate le 23 di ieri, domenica 17 ottobre 2021, quando tra i due è scoppiata una lite. Da una parte la donna, 38 anni, dall'altra l'ex marito. I due si trovavano nelle vicinanze di un distributore di benzina lungo la statale del Sempione, a Legnano. A un certo punto l'uomo ha aggredito l'ex consorte. Alcuni passanti hanno notato la scena, chiedendo aiuto e soccorrendo la donna.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio insieme all'automedica dell'ospedale e a una volante della Polizia di Stato. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto, poi il trasporto al Pronto soccorso legnanese in codice verde. L'ex marito è stato bloccato dai poliziotti e ora gli uomini del commissariato stanno ricostruendo cosa è accaduto con precisione. Commissariato che ha attivato il Codice rosso, procedura di urgenza introdotta dalla legge del 2019 per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare.