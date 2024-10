Aggredisei poliziotti, aveva un coltello e un tirapugni in acciaio: pusher arrestato

Tenta di aggredire i poliziotti, aveva un tirapugni e un coltello. E' successo a Legnano sul confine con San Vittore Olona.

Aveva un tirapugni e un coltello

Era uno spacciatore ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano. E' quanto accaduto la sera di ieri, lunedì 30 settembre 2024, durante un controllo del territorio con i poliziotti intervenuti sul Sempione, a Legnano, al confine con San Vittore Olona. Gli agenti erano impegnati in un servizio di prevenzione e controllo del territoro finalizzato al contrasto della microcriminalità diffusa e del traffico locale di stupefacenti, e sul Sempione la loro attenzione è stata per tenere d'occhio condotte e movimenti di un gruppetto di giovani stranieri nella zona di un'attività commerciale. Tra i giovani ve ne era uno su cui la Polizia, da tempo, aveva avviato un'attività di indagine per provare i suoi traffici di droga sul territorio legnanese.

L'aggressione ai poliziotti

Vista l'azione di cessione della droga, i poliziotti hanno bloccato il giovane che stava cedendo la sostanza. Quest'ultimo ha reagito tentando la fuga e gettando in strada 6 involucri di cocaina (recuperati e sequestrati dalla Polizia). Il giovane, sentendosi braccato, e in stato di alterazione dovuto all'alcol e forse anche di stupefacenti, ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni, tentando di prendere qualcosa dalla tasca dei pantaloni finchè, dopo una lunga colluttazione, è stato bloccato e portato in commissariato. Il giovane, 27 anni, irregolare, aveva in tasca un coltello a scatto con lame di 9 centimetri e un tirapugni in acciaio. A lui sono stati anche sequestrati un telefono cellulare, un bilancino di precisione, 240 euro e un passaporto non suo.

L'arresto

E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e per possesso di oggetti atti a offendere e sanzionato per manifesta ubriachezza.

I due agenti aggrediti hanno riportato tre giorni di prognosi