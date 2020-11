Rapina sulla Milano-Mortara all’altezza di Abbiategrasso: guardia giurata fuori servizio accerchiata da tre uomini.

Aggrediscono guardia giurata sul treno e gli rubano la pistola

Una guardia giurata è stata aggredita da tre uomini su una carrozza della Milano Mortara all’altezza della stazione di Abbiategrasso. Ed al 44enne è stata rubata la pistola di ordinanza, una Glock 9X21. I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì. L’uomo non era in servizio, i tre rapinatori, di origine sudamericana, lo hanno picchiato con calci e pugni procurandogli fortunatamente solo lesioni superficiali. Ma sono riusciti a sottrargli l’arma. Un blitz andato a buon fine complici l’ora tarda e le carrozze praticamente vuote. Il 44enne si è recato alla Caserma dei carabinieri di Abbiategrasso per sporgere denuncia, ma le indagini sono ora affidate alla Polfer in quanto i fatti sono avvenuti a bordo di una carrozza. Ricerche estese anche all’area di Abbiategrasso, anche attraverso l’analisi delle telecamere, per provare a ricostruire i movimenti dei tre uomini prima e dopo l’aggressione. TORNA ALLA HOME