Aggredisce un agente al comando, fermato con lo spray al peperoncino

Entra nel comando di Polizia Locale di Abbiategrasso per chiedere informazioni ma alla fine aggredisce un agente: 27enne marocchino fermato con lo spray al peperoncino.

Chiede informazioni ad un agente e poi lo aggredisce

Momenti di tensione al comando di Polizia Locale di Abbiategrasso martedì mattina, 23 maggio 2023, in via Trento. Intorno alle 11 un ragazzo di origine egiziana entra per chiedere informazioni su pratiche relative a questioni di immigrazione che lo riguardavano.

L’uomo, classe 1996, chiede informazioni all’agente che si trova allo sportello, ma per motivi ancora da chiarire, i toni della discussione si scaldano e finisce in rissa. Lui aggredisce l’agente e per fermare la sua azione devono intervenire altri colleghi che riescono a bloccarlo usando lo spray urticante al peperoncino.

Portato in ospedale e poi in carcere

Sul posto anche un’ambulanza che ha portato il 27enne al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per le cure del caso. Il ragazzo è già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Portato al fotosegnalamento del commissariato di Vigevano, è risultato ricercato per un processo di droga al tribunale di Lodi del 2021. Per gli eventi di ieri mattina sono in corso accertamenti che potrebbero far scattare nei suoi confronti le accuse di resistenza , lesioni e danneggiamento.

Il ragazzo ora è in carcere a San Vittore perché al commissariato è risultato destinatario di un ordine carcerazione.