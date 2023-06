Aggredisce la moglie davanti ai figli: 28enne in manette

E' un 28enne con precedenti originario del Salvador l'uomo che ieri sera è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per lesioni personali aggravate. Quest'ultimo verso le 20 si trovava in Corso Europa, a Rho ed era in compagnia dei tre figli minori, quando ha aggredito la moglie, una connazionale coetanea. L'ha percossa e le ha stretto con forza la cinghia della borsa intorno al collo.