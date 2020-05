Aggredisce la madre per 100 euro: arrestato 33enne.

Nella serata di lunedì 26 maggio, intorno alle 20, i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono intervenuti in via Giovanni Bosco a San Vittore Olona per prestare aiuto ad una 69enne. La donna poco prima aveva chiesto aiuto alle Forze dell’ordine perché aggredita dal figlio convivente, classe ’87, il quale pretendeva di avere dalla madre 100 euro. I militari, intervenuti dopo la chiamata della donna, hanno trovato il figlio fuori casa il quale, alla vista dei Carabinieri, opponeva resistenza. Dopo una breve colluttazione è stato comunque bloccato e arrestato per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

