abbiategrasso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e un'ambulanza.

Armato di ascia minacciava i passanti. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nel primo pomeriggio ad Abbiategrasso.

Aggredisce i passanti armato d'ascia

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 febbraio, intorno alle 13.30 nei giardini delle case popolari di via B. Fusè a Abbiategrasso.

G.M., 36 anni, in stato aggressivo e agitazione psicomotoria, ha cercato di aggredire alcuni passanti armato di ascia.

L'allarme e scattato immediatamente e sul posto sono sopraggiunti a sirene spiegate i Carabinieri, la Polizia locale e un'ambulanza.

Le Forze dell'ordine hanno identificato l'uomo e l'hanno reso inoffensivo. Dopo alcuni accertamenti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta.