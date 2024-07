Aggredì minori in stazione: denunciata dalla Polizia Locale

Aggredì dei minori nei pressi della Stazione ferrovia di Castano Primo per poi dileguarsi. L'indagine della Polizia locale ha permesso di rintracciare e denunciare l’autore del reato.

L'aggressione della donna ai danni di due minori di origine cinese

Nei giorni scorsi è stata rintracciata dalla Polizia locale di Castano Primo e Nosate, una donna, di anni 38, che a fine aprile aveva minacciato ed aggredito anche fisicamente con schiaffi dei minori di origine cinese nei pressi della Stazione Ferroviaria di Castano Primo destando molta preoccupazione tra i residenti.

La fuga degli adolescenti che hanno quindi chiesto aiuto alla Polizia Locale

Gli adolescenti dopo essere stati malmenati avevano dapprima trovato riparo all’interno di un bar poco distante, dove l’aggressore in evidente stato di alterazione veniva tenuto a distanza dal titolare dell’attività mentre poi i giovani correvano a chiedere aiuto direttamente al Comando di Piazza Mazzini. Qui, dopo aver verificato le condizioni di salute dei coinvolti, fortunatamente non gravi, venivano allertati i rispettivi genitori a cui venivano riaffidati i minori, utilizzando anche un interprete cinese.

Estratti alcuni frame del volto dell'autore

Nel frattempo venivano inviato personale nella zona ove erano accaduti i fatti al fine di individuare l’autrice del reato e raccogliere eventuali informazioni utili alle indagini. Avendo l’aggressore già guadagnato la fuga, venivano avviate accurate ricerche da parte dell’Ufficio di polizia giudiziaria che estraendo le immagini acquisite sia dal telefono cellulare di uno dei minori, che era riuscito a registrare alcune fasi salienti dell’aggressione nonché attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale permettevano di estrarre alcuni frame del volto dell’autore del reato, materiale con il quale grazie ad una minuziosa attività di analisi ed investigativa si riusciva ad identificare l’odierno indagato, soggetto che annovera già pregiudizi penali e di polizia.

Le ricerche andate a buon fine

Difficili le ricerche in quanto da mesi resosi irreperibile all’indirizzo di residenza in un paese limitrofo a Milano. La svolta alle indagini nei giorni scorsi, quando veniva individuato dai poliziotti locali l’appartamento ove verosimilmente potesse avere dimora temporanea il soggetto. E così dopo alcuni sopralluoghi veniva rintracciato il reo che al termine delle attività veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di molestie e lesioni su minori.