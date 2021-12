Aggiungi un posto a tavola, i soci del Lions club Rho Host alla mensa dei poveri

Hanno servito ai tavoli e lavato i piatti durante la Giornata internazionale della solidarietà umana

Giornata internazionale della solidarietà umana

In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana, in programma per oggi, i soci del Lions Club Rho Host hanno aderito al progetto denominato "Aggiungi un posto a tavola" e si sono messi al servizio dei più deboli

Una delegazione del gruppo alla mensa dei poveri di Rho

Una delegazione del gruppo lionistico rhodense capeggiata dal presidente Alfredo Di Cerbo nella mattinata di oggi ha servito il pranzo agli ospiti della mensa dei poveri di Rho. Qualcuno ha aiutato a preparare le porzioni per gli ospiti, altri hanno servito ai tavoli e altri ancora si sono occupati di lavare i piatti e di mettere in ordine la cucina

Un gruppo sempre al servizio degli altri

Non solo servizio alla mensa dei poveri, durate la cena di Natale, svoltasi nei giorni scorsi, i soci del lions club Rho Host hanno raccolto, attraverso la sottoscrizione a premi benefica, una serie di fondi che nel corso dell'anno saranno utilizzati per i numerosi progetti che il club presieduto da Alfredo Di Cerbo ha in programma per aiutare le associazioni di volontariato che operano sul territorio