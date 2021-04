Afigi dal cuore grande: donati cento pacchi alimentari

Afigi (Amici Fiamme Gialle) per la Solidarietà, la Farmacia del Corso e Farm Le Vostre Carni, hanno distribuito sabato 27 marzo, alla presenza delle autorità comunali ed ecclesiastiche, 100 pacchi alimentari (50 alla Caritas e 50 ai servizi sociali). Nella stessa mattinata sono state donate al Comune 500 Mascherine colorate e lavabili per i bambini più piccoli delle scuole elementari.

Afigi generosa anche con scuole e rsa

A chiudere queste importanti iniziative , visita alla rsa di Corbetta con donazione di colombe pasquali e di un grande uovo di cioccolato, un piccolo gesto per dimostrare la vicinanza ai tutti i nonni presenti nella struttura che in questo lungo periodo di pandemia non possono abbracciare i propri cari.