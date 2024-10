Affidata ai Servizi sociali dopo i furti, ora va in carcere

Affidata ai Servizi sociali dopo i furti, ora torna in carcere: in azione la Polizia di Stato di Legnano.

Affidata ai servizi sociali, ora in carcere

Era stata affidata ai Servizi sociali dopo aver commesso furti a Legnano e non solo. Ma ora per la donna, 28enne italiana, si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore. La Polizia di Stato di Legnano, la mattina di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024, è infatti intervenuta per dare esecuzione di un decreto di sospensione dell'affidamento ai Servizi sociali che era stato emesso nei confronti della donna, che prestava così servizio in una comunità di Brescia. Struttura dalla quale la donna si era allontanata.

Rintracciata in una casa

Gli agenti hanno rintracciato la 28enne nell'abitazione di un uomo, che era ai domiciliari. In questa circostanza è stata trovata anche un'altra donna, 23enne, alla quale è stata notificato un provvedimento per reati di danneggiamento.