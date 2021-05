Adottati separatamente: dopo quarant’anni cerca disperatamente il fratello

Roberto fino ai 19 anni ha vissuto a Monza, quindi si è trasferito in Veneto dove oggi vive con la sua compagna. Per quarant’anni non ha più avuto notizie di suo fratello dopo che entrambi sono stati adottati separatamente. Ma negli ultimi tempi l’esigenza di rivederlo è stata più forte che mai e così ha lanciato un appello per trovarlo:

“Vorrei riabbracciare anche mio fratello che aveva appena un paio d’anni più di me e che anche lui fu dato come me in adozione nella zona di Monza”.

Un appello che dal nostro quotidiano Prima Monza rilanciamo in tutto il circuito editoriale Netweek, anche perché la vita di Salvatore nel frattempo potrebbe aver preso strade imprevedibili.

Dopo quarant’anni cerca disperatamente il fratello

“Sono però convinto che mio fratello possa essere ancora nella zona di Monza e lo sto cercando per poterlo riabbracciare”.

Non ha molto in mano Roberto, se non una fotografia di suo fratello piccolissimo, l’unica custodita gelosamente dai suoi fratelli (non la pubblichiamo per una questione di privacy della persona ritratta, in copertina invece un’immagine di Roberto da piccolo).

E ha una serie di lettere che suo padre scrisse per cercare di non far dividere i suoi figli.