Adolescente investito: è finito in ospedale in codice giallo

Magenta

Lo studente era appena uscito dall'Ipsia.

Paura per un adolescente fuori da scuola. Erano da poco passate le 13.10 di mercoledì 13 ottobre, quando una mini ha travolto un ragazzino che attraversava la strada in via Novara a Magenta.

Adolescente investito

Subito è scattata la chiamata alla centrale operativa di Emergenza e urgenza (Areu) che ha inviato sul posto l'ambulanza in codice giallo. Ad avere la peggio un ragazzo di 14 anni, appena uscito dalla vicina scuola superiore Ipsia, le cui condizioni non sono gravi, ma comunque meritevoli di accertamento.

Sul posto i vigili

L'ambulanza ha condotto la vittima al pronto soccorso di Legnano, mentre la Polizia Locale, giunta sul posto, ha inviato i rilievi.