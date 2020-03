Sospese tutte le attività educative e conseguentemente l’erogazione dei servizi a supporto: nidi d’infanzia, pre e post scuola primaria, post scuola infanzia e il trasporto scolastico.

Adeguamento delle tariffe per la fruizione dei servizi scolastici e dell’asilo nido comunale

Nella seduta di Giunta Comunale straordinaria tenuta in data odierna, l’Amministrazione Comunale, preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessaria sospensione di tutte le attività educative e conseguentemente l’erogazione dei servizi a supporto, al fine di mitigare i sacrifici che le famiglie stanno sopportando in relazione all’ emergenza epidemiologica, ha deliberato una serie di interventi sulle rette relative ai servizi scolastici.

Ecco cosa ha deliberato la Giunta

Considerand che le rette relative ai servizi di pre e post scuola primaria, post infanzia e trasporto, scontano una applicazione mensile anticipata in base ai giorni di servizio e pertanto relativamente al mese di febbraio sono già state interamente addebitate, e che i sopracitati servizi non hanno potuto svolgersi nelle giornate del 24, 25 e 26 febbraio 2020 e considerando inoltre che la retta relativa alla frequenza degli asili nido sconta un’applicazione mensile posticipata al decimo giorno del mese successivo e che pertanto ad oggi per il mese di febbraio è già stata interamente addebitata e che il servizio nido non ha potuto svolgersi a partire dal 24 febbraio fino al 28 febbraio, la Giunta ha deliberato quanto segue:

riparametrazione della retta mensile per la parte di contribuzione a carico dell’utenza, per i servizi di pre e post scuola primaria, post infanzia, asili nido comunali e trasporto scolastico relativa al mese di febbraio, in base ai giorni di effettivo svolgimento del servizio;

scomputo dalla prima bollettazione utile, emessa a partire dalla ripresa dei servizi, dell’importo proporzionato ai giorni di sospensione dei servizi per il mese di febbraio, oppure in caso di impossibilità di scomputare a valere sulla bollettazione successiva, tramite rimborso del detto importo;

sospensione delle rette mensili dovute anticipatamente dalle famiglie degli utenti dei servizi di pre e post scuola primaria, post infanzia e trasporto scolastico a partire dal mese di marzo fino al 3 aprile p.v. e comunque fino all’eventuale ulteriore termine di sospensione di tali servizi stabilito con successive disposizioni, e quindi riconoscendo come non dovuti gli importi relativi al mese di marzo 2020;

l’emissione del sollecito di pagamento della retta mensile relativa al mese di febbraio 2020 per la parte di contribuzione a carico dell’utenza, in ragione delle disposizioni emergenziali che limitano gli spostamenti dalla propria abitazione, disposizione che costituisce un impedimento ad adempiere al pagamento per coloro che non hanno la possibilità di effettuare il pagamento nella modalità on line , verrà posticipata all’emissione del primo bollettino utile conseguente alla ripresa dei servizi in oggetto, comprensiva della maggiorazione per la seconda emissione stabilita nella citata delibera di Giunta comunale n. 28/2019.

TORNA ALLA HOME