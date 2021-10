Addio a Suor Assunta, la piange tutta la comunità

CERRO MAGGIORE

La religiosa aveva trascorso 30 anni nella frazione di Cantalupo

Addio a Suor Assunta, la religiosa era rimasta nel cuore di tutta Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Addio a Suor Assunta

Tutta Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, la portava sempre nel cuore. Suor Assunta è venuta a mancare all'età di 91 anni.

Ora si trovava a Moncrivello dopo 30 anni (in due fasi differenti) trascorsi proprio nella frazione dove è ricordata per la sua grande generosità e disponibilità nell'aiutare. La ricordano bene anche i genitori e i tanti ex alunni dell'asilo.

Il ricordo della Polisportiva

"Con estremo dolore ci stringiamo ai famigliari e alla comunità cantalupese per la scomparsa di Suor Assunta - affermano dalla Cantalupo Polisportiva Aspoc - Oltre ad essere una socia fondatrice della Polisportiva Oratorio Cantalupo, è stata un perno della nostra comunità per molti anni, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, sia per la vita oratoriana, infondendo amore verso tutti.

Il suo spirito e la sua fede ci ha accompagnato e guidato sempre con enorme carisma e voglia di vivere...su di Lei il tempo sembrava non passare mai; sempre al passo dei più giovani nelle passeggiate in montagna nei campeggi estivi, e sempre disponibile nell'andare a trovare il prossimo pedalando per le strade del paese. Ci hai insegnato tanto e hai sempre considerato Cantalupo come la tua seconda casa. Ti ricorderemo sempre con affetto... questa volta tocca a noi pregare per tr...ma ogni tanto ricordati di dare uno sguardo in basso e di salutare la tua Cantalupo".