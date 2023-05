Addio allo storico bersagliere di Nerviano Renzo De Grandis.

Addio a De Grandis

In paese era uno dei volti più noti della sezione dei Bersaglieri. Lutto a Nerviano per la scomparsa di Renzo De Grandis. Aveva 74 anni. L'uomo, che tutti vedevano sempre in prima linea nelle varie manifestazioni istituzionali e nelle iniziative promosse dalla frazione, è stato saluto nel pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio 2023 con i funerali che si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

Il ricordo

"Nei miei anni di sindaco e di consigliere comunale, ho avuto la fortuna di andare nella sezione nervianese dei Bersaglieri e conoscere persone splendide - ricorda l'ex sindaco Massimo Cozzi - Renzo era sicuramente una di queste, anzi molto di più. Una Persona umile e generosa, sempre disponibile, con la quale mi fermavo sempre volentieri a parlare ogni volta che lo vedevo in giro. Apprendere della sua prematura scomparsa mi ha lasciato proprio male. Riposa in pace caro Renzo".