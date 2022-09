Addio a Silvano Biagiotti, ex sindaco e medico

Addio a Silvano Biagiotti, politico di Canegrate e stimato medico.

Addio a Silvano Biagiotti

Lutto a Canegrate per la scomparsa di Silvano Biagiotti: è stato sindaco del paese dal 1994 al 1998. E' stato anche responsabile dell'Ematologia dell'ospedale di Legnano. Aveva 79 anni. Persona mite, pacata, era stimata da tutti. Inoltre era direttore del coro "Come eravamo" che aveva allietato tanti momenti all'interno della comunità.

I ricordi

"Questa notte si è spento il dottor Silvano Biagiotti - ricorda il sindaco Matteo Modica -Sindaco di Canegrate dal 1994 al 1998, il primo eletto direttamente dai cittadini, con lui perdiamo una persona onesta, saggia, disponibile al confronto e attenta agli altri, sempre impegnata a favore della propria comunità. A nome mio, del Consiglio comunale e del Comune di Canegrate tutto, esprimo profonda vicinanza alla famiglia di Silvano. A lui un pensiero ed un grande ringraziamento per il suo operato ed i suoi insegnamenti". "Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Biagiotti, vivamente addolorati manifestiamo ai familiari i sentimenti di profondo cordoglio le parole che arrivano dal gruppo di minoranza Canegrate nel cuore". "Dopo una lunga malattia è mancato Silvano, attivo componente della nostra cooperativa, socio e dirigente negli anni - affermano dalla Cooperativa Bell'Unione - E' stato sindaco di Canegrate, il primo a elezione diretta: un sindaco molto amato, che ha lasciato una traccia forte nella nostra comunità. Si è poi impegnato nella direzione del coro. Mancherà alla moglie Giovanna, alla figlia Sara, medico dell'ospedale di Legnano, e alla sua famiglia. Mancherà a tutti noi. Dal presidente Sergio Beniani coi membri del Cda, da tutta la cooperativa le condoglianze più sentite per la dolorosa perdita". Si aggiunge anche Giorgio Nebuloni, storico esponente del centrosinistra di Parabiago: "Ciao Silvano, amico, compagno e collega. Insieme all'ospedale di Legnano, nell'attività politica e nella Cgil, insieme nel Pci, insieme nel comitato di gestione dell'Ussl 69 di Parabiago. Pacato, determinato, competenze; grazie per quel che mi hai insegnato".

I funerali si svolgeranno venerdì 16 settembre 2022, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.