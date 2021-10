Addio a Renza, storica e amata edicolante

CERRO MAGGIORE

Per 50 anni ha gestito il negozio di via Cappuccini

Addio a Renza Mellere: la comunità di Cerro Maggiore piange la storica edicolante.

Addio a Renza, una vita tra i giornali

Aveva 90 anni e fino a poco tempo fa la si poteva vedere ancora nella sua edicola di via Cappuccini a Cerro Maggiore. Amabile Mellere, che tutti conoscevano come Renza, si è spenta in questi giorni. Per 50 anni era stata la titolare dell'edicola Mellere, punto di incontro per tantissimi cerresi (e non) che ogni mattina si fermavano a prendere il giornale. Un'attività che rappresentava una sorta di "piazza" dove i concittadini si intrattenevano a chiacchierare e trovavano sempre una parola buona e un consiglio.

L'attività

Nata a San Giorgio su Legnano, Renza aveva ottenuto la licenza nel 1965. Fissa la sua presenza nel negozio di via Cappuccini che da qualche tempo è portato avanti dalla figlia. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 11 ottobre 2021, nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore.