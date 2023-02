Addio a Massimo Casali, atletica in lutto

Massimo Casali, cresciuto a Cantalupo, era attivo nell'Atletica Par di Canegrate.

L'atletica è in lutto: si è spento infatti Massimo Casali, da tempo impegnato nel mondo dell'atletica. Aveva 59 anni e stava lottando contro una malattia. Cresciuto e molto conosciuto a Cantalupo (dove aveva amici e coscritti nel gruppo Singwolf Runners Group) frazione di Cerro Maggiore, era attivissimo volontario dell'Atletica Par di Canegrate, società sportiva che tra le altre cose è l'organizzatore dell'evento Cross per tutti che si corre proprio nel Parco del Roccolo.

Il ricordo della Par

Commosso il ricordo di Casali che arriva dalla Para Canegrate: " Se ne va un altro fratello, una persona splendida nella sua unicità e simpatia. Una mancanza incolmabile per molti di noi. Massimo era quello di cui non potevi fare a meno se volevi passare una bella giornata. Era anche uno degli artefici della rinascita della nostra società, era quello che non mollava mai e non mancava mai nel roccolo, ad una tapasciata o una serata con birra e salamella. Massimo ci mancherai troppo. Ti vogliamo un sacco di bene. Ora continua a coglionare Salvo e vegliaci da lassù".