Addio Mario Seveso, è stato cardiologo e presidente dell’Associazione medici Legnano. Aveva 98 anni.

Il professor Mario Seveso, cardiologo, già presidente dell’Associazione medici Legnano (che contribuì a fondare nel 1955) si è spento a 98 anni. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 31 dicembre 2020, alle 15, nella basilica di San Magno a Legnano. La tumulazione avverrà nel cimitero monumentale. Lascia la moglie Carla e i figli Gianni (anch’egli stimato medico dell’ospedale cittadino, del quale ha diretto l’unità operativa di Cardiologia), Alberto e Luisella.

A ricordarlo con stima e riconoscenza è il dottor Cornelio Turri, presidente dell’Associazione medici Legnano.

“Il professor Seveso è stato uno dei pionieri della sanità legnanese e ha fatto tanto per l’ospedale cittadino, portando la Rianimazione a livelli di eccellenza. È sempre stato stimato e rispettato perché era una persona di grandi capacità, di grande umanità e soprattutto di grande rettitudine morale. Io ho avuto l’opportunità di conoscerlo alla fine della sua carriera, perché ormai lui era già in pensione quando è diventato presidente dell’Associazione, ed ho potuto sperimentare in prima persona quanto fosse prodigo in insegnamenti ed esempio. Posso solo immaginare quale fortuna sia stata essere suoi allievi: d’altra parte tutti i rianimatori che sono stati con lui hanno fatto una grande carriera. Oltre che un grande medico è stato anche un grande maestro”.