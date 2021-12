Addio a "Il Bertino", ferramenta per oltre 50 anni

SAN VITTORE OLONA

Aveva aperto il suo negozio sul Sempione agli inizi degli anni Sessanta

"Il Bertino" si è spento all'età di 79 anni: Alberto Roveda è stato per più di mezzo secolo ferramenta a San Vittore Olona.

"Il Bertino", ferramenta per più di mezzo secolo

Un vera istituzione per San Vittore Olona. Alberto Roveda, per tutti "Il Bertino" (nella foto insieme al sindaco Daniela Rossi), per oltre 50 anni è storico e amatissimo ferramenta del paese. .E’ venuto a mancare all’età di 79 anni a causa di una malattia. Il suo negozio sul Sempione lo aveva aperto agli inizi degli anni Sessanta, la chiusura il 31 dicembre 2019. Più di 50 anni al servizio di tutta la comunità e non solo. Il suo negozio era uno spazio di ritrovo, dove in tanti amavano recarsi anche solo per un saluto.

Il ricordo del sindaco

"Il signor Bertino era una persona squisita, riusciva a dare un tono speciale a tutti i prodotti, anche i più semplici, del suo negozio - ricorda Rossi - Nei miei confronti non mancava mai di risparmiare battute simpatiche. Anch'io ho fatto parte della schiera dei suoi clienti ma acquistavo poche cose per volta. Ormai era diventato un rito: entrando, mi aspettavo il suo incipit: 'Di cosa hai bisogno oggi? Un chiodo, due viti?'. Risposta: 'Guardi signor Roveda, che ho solo un soldo'. Da lì una bella risata e poi via, fino alla prossima volta. Un negozio particolarissimo il suo, che non era mutato in mezzo secolo ma proprio per questo ti accoglieva con un'aria familiare, l'odore di ferro e gomma e il viso dolce e disponibile del signor Bertino. San Vittore lo ricorderà con grandissimo affetto per tanto, tanto tempo. A nome di tutta la cittadinanza esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 10.30 nella chiesa parrocchia di San Vittore.