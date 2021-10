Addio a Giovanni Raimondi, investito in bici

BUSTO GAROLFO-ABBIATEGRASSO-LEGNANO

La tragedia è avvenuta a Vigevano: per lui inutili i soccorsi. Lo piangono tre paesi

Addio a Giovanni Raimondi: originario di Busto Garolfo, viveva ad Abbiategrasso. Fatale l'incidente a Vigevano.

Addio a Giovanni Raimondi

Una tragedia che colpisce tre paesi: Busto Garolfo, Abbiategrasso e Legnano. Stiamo parlando della morte di Giovanni Raimondi, 62 anni. Lui la vittima del drammatico incidente avvenuto la mattina di venerdì 8 ottobre, a Vigevano, in provincia di Pavia. L'uomo era in sella alla sua bici ed è stato investito da un'auto all'incrocio tra viale Dei Mille e via Vallere. Sul posto i soccorritori hanno fatto di tutto per salvarlo ma l'uomo non ce l'ha fatta.

Il lutto

Raimondi era originario di Busto Garolfo e ora viveva ad Abbiategrasso. Era un simpatizzante e frequentatore del gruppo Fotografie amatoriali di Legnano.