Addio alla giovane mamma, aveva 39 anni

RESCALDINA

Addio alla giovane mamma

L'intera comunità di Rescaldina è scossa per la scomparsa di Isabel Rabaioli, 39 anni, mamma di un bimbo di 10. La notizia del decesso della donna ha colpito tutti, la notizia si è subito sparsa in paese lasciando tutti sgomenti. La 39enne, nel mese di marzo, era stata ricoverata all'ospedale di Legnano in quanto aveva contratto il Covid.

La shock in paese

Appreso del decesso della concittadina, anche il sindaco Gilles Ielo si è detto profondamente addolorato e ha portato le sue condoglianze ai familiari della donna. Incredule anche i tanti genitori che, come Isabel, hanno i loro bambini che frequentano le scuole del paese e che da oggi la ricordano come una donna buona e generosa.