Addio Giancarlo, Rho perde uno storico commerciante

Si è spento Giancarlo Pigliafreddo, insieme alla moglie gestiva la profumeria Tiso di via Matteotti

Storico commerciante ha avuto un malore nel pomeriggio di venerdì

Da anni gestiva con la moglie la profumeria di via Matteotti

Lutto in città per la scomparsa di uno storico commerciante. Si tratta del 70enne Giancarlo Pigliafreddo che da decenni, insieme alla moglie, gestiva la profumeria Tiso di via Matteotti nel centro storico di Rho

Un commerciante stimato e benvoluto dai suoi clienti

Stimato e benvoluto dai suoi clienti, Giancarlo Pigliafreddo era una persona che si faceva voler bene. Un commerciante attento alle esigenze della sua clientela, sempre pronto a dare consigli per l'acquisto di un profumo o di una crema magari da regalare a una persona cara

Attivo tra i commercianti del centro

Un uomo che non pensava solamente al suo negozio ma, insieme ai colleghi di via Matteotti e del centro storico si dava da fare per organizzare iniziative per portare il maggior numero di persone nel cuore della città.