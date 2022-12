Addio a Gian Carlo Rossini, lo storico e amato benzinaio

Si è spento Gian Carlo Rossini, storico titolare del distributore di benzina di San Vittore Olona.

Gian Carlo Rossini, l'addio

In tutto il territorio era conosciuto e stimato da tutti: Gian Carlo Rossini era lo storico titolar della "5Mulini Gas", stazione di rifornimento gas e carburanti di via Fornasone a San Vittore Olona, attività portata avanti fino a 4 anni fa. Si è spento all'età di 87 anni.

Ha fatto la storia

Rossini, per oltre 50 anni, ha lavorato nel suo distributore, quello che aveva costruito con tanti sacrifici. Era amato da tutti i suoi clienti così come a Legnano dove era noto in quanto, da giovanissimo, aveva fatto il tassista. Poi l'attività con gas (è stato un precursore) e benzina a San Vittore Olona, dove poi sarà aiutato dai figli Giuseppe e Nadia (aveva poi anche l'altra figlia Anna). Rossini, ricordato come un grande lavoratore e grande padre, era sposato con Luigina (sempre al suo fianco) con i quali aveva appena festeggiato 59 anni di matrimonio.