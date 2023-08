Addio a Franco Mazzeo: ha portato la "pizza alta" in città

Addio a Franco Mazzeo: lui ad aver portato la pizza alta a Legnano.

Franco Mazzeo e la sua arte nella pizza

Legnano piange la scomparsa di Franco Mazzeo: lui, negli anni Settanta, ad aver aperto la "Pizzeria della Costa", lungo la Costa di San Giorgio, diventata poi per tutti il "Padellone" per via delle grosse pentole e padelle che venivano usate. Poi nel 2004 il ristorante ha preso il nome di "Dalla padella alla brace" continuando ad essere uno dei posti più rinomati e ricercati della zona e dove ci lavora il figlio Luca.

La sua specialità

Originario della Sicilia, Mazzeo è ricordato per aver portato la "pizza alta" nella città del Carroccio. Aveva 75 anni, i funerali si svolgeranno domani, mercoledì 30 agosto 2023, alle 10.30, nella basilica di San Magno.