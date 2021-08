Addio a Francesco Carbone: maestro, preside e anche politico

Addio a Francesco Carbone: lo piangono Turbigo, Castano Primo e Vanzaghello.

Addio a Francesco Carbone

Uno storico insegnante, un ottimo dirigente scolastico e anche un politico con un passato come assessore e vicesindaco di Turbigo. Questo era Francesco Carbone, venuto a mancare all'età di 84 anni. Forte il suo impegno per il mondo della scuola: è stato insegnante a Turbigo, ma anche a Castano Primo e Vanzaghello, ha poi ricoperto l'incarico di preside proprio nella scuola turbighese. In paese era poi figura di spicco dell'Anpi. In passato aveva ricoperto la carica di vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici.

Il ricordo

"Le sezioni Anpi del territorio ricordano con affetto il professore Carbone ed esprimono grande vicinanza alla famiglia - recita una nota dell'Associazione nazionale partigiani italiani - Integerrimo educatore nella scuola, è stato anche una importante presenza per il nostro territorio nelle istituzioni e nelle associazioni che lavorano per un mondo più giusto. Fra i primi iscritti della nuova sezione Anpi di Turbigo, ricordiamo il suo grande impegno nel Forum Castanese in difesa della Costituzione".