Addio a Fiorenzo Manganini, storico e amatissimo medico

Fiorenzo Manganini era lo storico medico di base di San Vittore Olona poi attivo al Cmp di Cerro Maggiore e San Vittore Olona.

Fiorenzo Manganini era l'amatissimo medico

Con lui se ne va un pezzo di storia del territorio: Fiorenzo Manganini, 67 anni, si è spento la mattina di oggi, domenica 13 agosto 2023. Per moltissimi anni è stato medico di base a San Vittore Olona, con il suo ambulatorio in via Riva, dove ha curato e fatto crescere generazioni di sanvittoresi (in quello studio era anche dentista). E' stato lui poi tra i primi medici ad operare al Cmp di via Ventimiglia a Cerro Maggiore, luogo dove i dottori avevano i loro studi in maniera associata.

La malattia e l'ultimo saluto

Da anni Manganini lottava da anni contro una malattia, che non gli aveva mai tolto il sorriso e la sua voglia di scherzare. Tutti infatti ricordato il noto medico sempre pronto alla battuta, con il sorriso e il suo fare divertentissimo. I funerali si svolgeranno mercoledì 16 agosto 2023, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.



Il cordoglio

"Con profonda e sincera tristezza il sindaco e l'Amministrazione comunale di San Vittore Olona esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del dott. Fiorenzo Manganini - afferma il sindaco Daniela Rossi - Il dott. Manganini ha prestato la sua opera, preziosa ed esemplare, per tanti anni sul nostro territorio; si è sempre speso come medico ben consapevole della propria missione vitale e umanitaria, prestando la propria opera senza limiti di spazio e di tempo. Mancherà a tutti. Persone come Manganini fanno onore al paese in cui vivono".