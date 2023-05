Addio a Fabrizio Rudoni, comandante della Polizia locale

Fabrizio Rudoni era il comandante della Polizia locale di Turbigo.

Fabrizio Rudoni, paesi in lutto

Tre paesi in lutto: in queste ore è venuto a mancare Fabrizio Rudoni, comandante della Polizia locale di Turbigo. Abitava a Castano Primo e anni fa il comando era unito a quello di Nosate. Da qualche tempo stava lottando contro una malattia. Poco fa la conferma della sua scomparsa. Aveva 59 anni.

La carriera

Perito agrario, Rudoni aveva svolto il corso di formazione di base per agenti di Polizia municipale (con esame positivo all'Iref Lombardia) dall'ottobre 1992 al gennaio 1993, poi da marzo a ottobre 2023 il corso di qualificazione per Ufficiali di Polizia locale (esame finale ed esito positivo sempre all'Iref Lombardia). Da maggio 1992 a marzo 1995 è stato agente di Polizia municipale con funzioni di motociclista a Turbigo, da aprile 1995 a ottobre 2000 la qualifica di Sottoufficiale di Polizia municipale sempre a Turbigo. Da novembre 1999 al ottobre 2000 lui il responsabile unico della Polizia locale di Turbigo in associazione con Nosate e, dal novembre 2000, ne diventa Ufficiale-comandante (ruolo che ancora oggi ricopriva per il comando di Turbigo). E' del dicembre 2014 la nomina quale referente tecnico del Coordinamento territoriale per la Sicurezza dei Comuni del Castanese.