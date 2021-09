Addio a Ennio Merigo, volto noto delle onoranze funebri

Addio a Ennio Merigo: ex pilota di motocross è stato volto noto delle onoranze funebri Merigo di Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Legnano.

Addio a Ennio Merigo

Ennio Merigo era una persona molto conosciuta a Cerro e San Vittore così come a Legnano, per il suo impegno nelle onoranze funebri e per la sua presenza costante in paese: è venuto a mancare all’età di 62 anni. Stava combattendo contro una malattia.

Un volto noto in zona per, come detto, il suo lavoro nelle onoranze funebri che portavano il suo cognome, attività iniziata nel 1958 dal padre Mario (scomparso nell'agosto 2018) e dallo zio Tullio e poi proseguita coi figli Fabio e appunto Ennio.

La passione per le moto

Ennio, grande appassionato di moto ancora oggi, da giovane era stato pilota di motocross a livello nazionale portandosi a casa anche prestigiosi risultati (ha poi smesso a causa di infortuni).

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona questo pomeriggio.