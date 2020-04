Addio al dottor Domenico Macioce, era un’istituzione dell’ospedale

Addio al dottor Domenico Macioce: residente a Cerro Maggiore, ha fatto la storia dell’ospedale di Legnano. Aveva 92 anni.

Addio al dottor Domenico Macioce

Con lui se ne va un pezzo della storia dell’ospedale di Legnano. Il dottore Domenico Macioce è venuto a mancare ieri sera, lunedì 27 aprile 2020. Aveva 92 anni. Medico ortopedico, aveva ricevuto la benemerenza civica dal Comune di Legnano nel 2017.

Classe 1927, nato a Tripoli, ha vissuto in Umbria. Al suo fianco, fin da giovanissimo, il cugino Ezio Morelli, molto conosciuto in città (i due diventeranno veri punti di riferimento per il nosocomio). L’arrivo a Legnano nel 1952 come Ufficiale medico in forza alla Caserma Cadorna, poi il servizio in ospedale (dal 1970 al 1983 è stato primario del reparto di Traumatologia e Ortopedia a Magenta) dove rimase fino alla pensione nel 1997.

